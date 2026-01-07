El programa FICM Presenta: Cortometrajes y documentales de 22° FICM, integrado por los cortometrajes que formaron parte de la competencia oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia 2024, registró durante 2025 la mayor asistencia de público en su historia, con 6,376 asistentes a funciones, en su mayoría gratuitas, en todo México.

Este crecimiento confirma el interés cada vez más amplio, a nivel nacional, por descubrir y revisitar una curaduría que reúne algunas de las propuestas más sólidas, diversas y representativas del cortometraje mexicano contemporáneo. Ficción, documental y animación conviven en estos programas, ofreciendo un panorama rico en miradas, estilos y narrativas que reflejan la vitalidad del cine breve en México.

El cortometraje continúa consolidándose como un espacio privilegiado para la exploración creativa y la aparición de nuevas voces, y el público responde con entusiasmo a la oportunidad de acercarse a estas obras más allá del contexto del festival.

A partir de enero de 2026, casi la totalidad de los cortometrajes en competencia seleccionados en el FICM 2025 estarán disponibles para su exhibición presencial, a través del programa “FICM Presenta: Cortometrajes en competencia del 23er FICM”. Estas funciones se realizarán en escuelas, universidades, festivales, cineclubes y espacios de exhibición comunitarios, ampliando el acceso a este conjunto de obras en distintos contextos educativos, culturales y sociales.

Como novedad este año, la mayoría de los cortometrajes estarán subtitulados al español, con el objetivo de facilitar el acceso a personas con discapacidad auditiva y avanzar hacia una exhibición más incluyente.

FICM Presenta reafirma así su vocación de extender la vida del cine más allá del festival, fortaleciendo el vínculo entre las películas, sus creadores y nuevos públicos en todo el país. Para mayor información escribir al correo: ficm.presenta@moreliafilmfest.com.

Sobre FICM Presenta

FICM Presenta es la plataforma del Festival Internacional de Cine de Morelia encargada de la difusión permanente y continua de la cultura cinematográfica en México y el mundo, la promoción del trabajo de los nuevos talentos del cine mexicano y la formación y consolidación de nuevas audiencias a lo largo del territorio nacional, con el fin de transformar y enriquecer la cultura local a través del cine.