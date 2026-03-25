Copándaro de Galeana, Mich.- Miércoles 25 de marzo de 2026.- Un tractocamión chocó contra una barrera metálica de contención y cayó a una cuneta central de la autopista México-Guadalajara, donde terminó volcado e incendiado, informaron autoridades policiales.

El aparatoso percance se registró durante la madrugada de este miércoles, entre los kilómetros 242 y 241, en el sentido hacia Zinapécuaro, justo a la altura del municipio de Copándaro de Galeana.

Al lugar acudieron unos bomberos, quienes sofocaron el fuego de la unidad siniestrada. Asimismo, unos trabajadores de la autopista abanderaron el incidente, en tanto que los oficiales de la Guardia Nacional de Carreteras se encargaron del peritaje respectivo.

AGENCIA RED 113