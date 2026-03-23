Un motociclista terminó en el pavimento tras un fuerte percance en plena vía. En las imágenes se observa cómo pierde el control y cae, mientras vehículos circulan por la zona.
Este tipo de situaciones nos recuerda la importancia de conducir con precaución y respetar los límites de velocidad.
Hasta el momento se desconoce el lugar de hechos.
Afortunadamente, el incidente quedó registrado y permite generar conciencia sobre la seguridad vial.
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Accidente captado en cámara pic.twitter.com/xbOG0dh3Q8— Víctor Americano Noticias (@americanovictor) March 23, 2026