Tío y sobrino son acribillados a balazos a bordo de una camioneta, en Ario de rosales

Ario de Rosales, Mich.- 10 de febrero de 2025.- La madrugada de este lunes, un hombre y su sobrino menor de edad, fueron asesinados con disparos de arma larga a bordo de una camioneta, en una brecha del municipio de Ario de Rosales.

Al respecto de pudo establecer que cerca de las 01:00 horas, las autoridades fueron informadas de una agresión armada sobre el camino que va a la comunidad de El Temapal, cerca de la carretera Ario de Rosales – Tacámbaro.

Hasta el sitio se movilizaron policías, quienes hallaron con impactos una camioneta Chevrolet tipo Pick up de color blanco, al revisar al interior, observaron los cadáveres de Leonardo C., de 31 años de edad y de Luis C., de 16 años, ambos vecinos de la población de Tzatzio.

Durante las primeras diligencias efectuadas por especialistas de la Fiscalía General del Estado fueron embalados al menos 12 casquillos percutidos para calibre .223. Al término de las actuaciones los cuerpos fueron trasladados al Semefo de la región y la unidad motriz fue asegurada.

RED 113