Morelia, Michoacán, 13 diciembre de 2025.- Si tienes una rola que sueñas escuchar con producción profesional, aún estás a tiempo. La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) mantiene abierta la segunda convocatoria del Estudio de Grabación Sonopedia, un espacio creado para que proyectos musicales de todos los géneros puedan grabar, editar, mezclar y masterizar una pieza original.

La invitación está dirigida a solistas y bandas que cuenten con una obra propia y un proyecto sonoro en desarrollo. Este año se seleccionarán 20 propuestas, y quienes ya hayan participado pueden volver a intentarlo. Sonopedia se ha convertido en un punto clave para impulsar la producción musical local, al ofrecer acompañamiento técnico y creativo en un estudio equipado profesionalmente.

El estudio, ubicado en Casa Michoacán, forma parte de las acciones del Gobierno del Estado para fortalecer la comunidad musical y dar visibilidad a nuevas voces. Las personas interesadas deberán ser intérpretes o compositoras originarias de Michoacán, o bien, presentar un proyecto cuyo eje esté relacionado con la cultura del estado.

Las propuestas pueden pertenecer a cualquier género musical, siempre que cuenten con autoría propia o permisos correspondientes. El registro incluye datos generales, evidencia artística, una carta de autoría y la información técnica de la pieza a producir. El plazo cierra el 31 de enero de 2026, y solo se acepta una postulación por proyecto. Todas las bases completas pueden consultarse en: sonopedia.michoacan.gob.mx.