Morelia, Michoacán, 13 de diciembre de 2025.- El Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem) invitó a las y los estudiantes universitarios a consultar los requisitos para inscribirse a la Beca Gertrudis Bocanegra, cuyo registro se realizará del lunes 15 al domingo 21 de diciembre en el portal www.becagertrudisbocanegra.gob.mx.

Los requisitos para el registro en línea varían según la edad de la o el solicitante. Para menores de edad, se solicita: CURP, comprobante de domicilio, número celular y correo electrónico. Para madres, padres, tutores y estudiantes mayores de edad, deben proporcionar identificación oficial, CURP, número celular y correo electrónico, en todos los casos debe facilitarse la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela.

La directora general del Iemsysem, Mariana Sosa Olmeda, informó que con el objetivo de garantizar que el 100 por ciento de las y los estudiantes conozcan el proceso y accedan al beneficio, las asambleas informativas se ampliaron a un formato virtual durante esta semana. Esto permite llegar a quienes no pudieron asistir de manera presencial y reforzar la información para que nadie quede fuera del programa.

La beca está dirigida a estudiantes de nivel superior y tiene como propósito apoyar los gastos de transporte y fortalecer la continuidad académica, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Una vez concluido el registro y la validación de datos, la entrega de tarjetas comenzará en enero de 2026, en coordinación con los planteles educativos. Posteriormente, se iniciará la dispersión del apoyo de mil 900 pesos bimestrales, con una inversión social proyectada de 768 millones de pesos.