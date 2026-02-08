Uruapan, Mich.- 08 de febrero de 2026.- Durante los últimos minutos del pasado sábado sujetos desconocidos ingresaron violentamente a un domicilio y asesinaron a balazos a un hombre en la colonia Villa Victoria, al oriente de la ciudad de Uruapan.

El ataque armado se registró en un inmueble ubicado sobre la calle Durango y de inmediato se activó un operativo por parte de elementos policiacos y de la Guardia Nacional pero los responsables lograron escapar.

En tanto que paramédicos locales arribaron al lugar minutos después, pero al revisar al ofendido sólo confirmaron que ya carecía de signos vitales, por lo que la zona fue acordonada y se solicitó la intervención de la Fiscalía Regional de Justicia para las emprender las actuaciones de ley.

Al término de las actuaciones de ley, el cadáver fue enviado al Servicio Médico Forense, sin que fuera revelada la identidad del ahora occiso.

Hasta el momento al menos 3 personas han sido víctimas de homicidio durante el presente mes de febrero, en Uruapan: