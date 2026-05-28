Morelia, Michoacán, 28 de mayo de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó que el próximo lunes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizará una visita al estado de Michoacán.

Detalló que la mandataria encabezará la ceremonia oficial con motivo de la conmemoración del Día de la Marina Nacional, la cual tendrá como sede el Puerto de Lázaro Cárdenas, uno de los epicentros económicos y de infraestructura más importantes del país.

Ramírez Bedolla destacó la relevancia de este encuentro, señalando que esta será la octava visita que realiza la titular del Ejecutivo federal a la entidad, lo que refleja el compromiso continuo y el trabajo coordinado entre el Gobierno de Michoacán y la Federación para impulsar el desarrollo regional.

“Es un honor recibir nuevamente en tierras michoacanas a la presidenta Claudia Sheinbaum. Su presencia en el Puerto de Lázaro Cárdenas para una fecha tan significativa como el Día de la Marina, reafirma la importancia estratégica de nuestro estado en el panorama nacional”, afirmó el gobernador.