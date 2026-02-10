Morelia, Michoacán, 10 de febrero de 2026.- La Orquesta Sinfónica de Michoacán (Osidem) ofrecerá una velada dedicada al romanticismo europeo con obras de Weber y Tchaikovsky, este viernes 13 de febrero a las 19:30 horas en el Teatro Melchor Ocampo, como parte del segundo concierto de la Primera Temporada 2026.

El programa abrirá con la obertura Oberon, de Weber, obra clave del romanticismo alemán, bajo la dirección artística del maestro Enrique Diemecke y con la participación del violinista David Rivera como solista invitado.

Posteriormente, se interpretará el Concierto para violín de Tchaikovsky, una de las piezas más complejas por su exigencia técnica e intensidad lírica, que permitirá apreciar el virtuosismo del solista y la solidez de la orquesta.

La noche cerrará con la Sinfonía núm. 3 del compositor ruso, una partitura poco frecuente en salas de concierto y caracterizada por su energía rítmica y riqueza tímbrica, con lo que se completará un programa diverso.

Los boletos pueden adquirirse a partir de este martes 10 de febrero, de 09:00 a 18:00 horas, en las oficinas de la Osidem, ubicadas en Melchor Ocampo 256, en el Centro Histórico de Morelia, con un costo de 50 pesos.