Morelia, Mich.- Martes 10 de febrero de 2026.- Un joven motociclista falleció cuando era trasladado en una ambulancia al Hospital Civil, debido a las graves heridas que sufrió tras derrapar y chocar contra la retaguardia de una grúa, la cual realizaba labores de reparación de luminarias en la avenida Madero Poniente de Morelia, a la altura del fraccionamiento Villas del Pedregal, informaron fuentes policiales y de rescate.

El accidente se registró durante la tarde de este martes sobre el Puente Paso Catrinas, en el sentido de Capula hacia el centro de la ciudad. Varios automovilistas reportaron el incidente al número de emergencias 911.

Al sitio acudieron patrulleros municipales y paramédicos, quienes brindaron los primeros auxilios al motorista, pues en ese momento aún presentaba signos vitales, por lo que fue canalizado rápidamente al referido nosocomio, sin embargo, falleció al arribar.

La identidad del finado es desconocida, él tenía aproximadamente 21 años de edad. Únicamente se supo que la moto que conducía es una de la marca Yamaha, color negro y con placa 8G4GB.

El caso fue notificado a la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que realizó las investigaciones correspondientes y trasladó el cadáver al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

