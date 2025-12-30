Morelia, Mich.- Martes 30 de diciembre de 2025.- Un taxista fue asesinado con un arma blanca en la vía pública de la colonia Doctor Miguel Silva, ubicada en la zona norte de la capital michoacana. Hasta el momento se desconoce el móvil del homicidio; extraoficialmente se dijo que pudo derivarse de un asalto, aunque tampoco se descarta que haya sido producto de una riña.

El hecho de violencia se registró durante la tarde de este martes sobre la calle Profesor Melesio Aguilar Ferreira, a media cuadra de la avenida Morelos Norte. Vecinos del lugar reportaron la situación al número de emergencias 911 y solicitaron apoyo.

Posteriormente arribaron patrulleros de la Guardia Civil (GC), así como paramédicos de Rescate, quienes confirmaron el deceso del trabajador del volante. El hombre estaba tirado a un costado de su vehículo, un Nissan Sentra, con placa B070LBA, de la línea Taxi Morelia.

De acuerdo con las fuentes, el ahora occiso respondía al nombre de Javier Alejandro, de aproximadamente 43 años de edad, quien presentaba en el pecho una lesión profunda de arma punzocortante.

Los agentes estatales acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE). Después acudió personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), cuyos especialistas realizaron las diligencias respectivas y trasladaron el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.