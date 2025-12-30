Morelia, Michoacán, 30 de diciembre de 2025.- Con el objetivo de garantizar una experiencia segura y ordenada, el Agrupamiento Turístico de la Guardia Civil mantiene un despliegue operativo en los santuarios de la Mariposa Monarca en El Rosario y Sierra Chincua. En plena coordinación con los comités administrativos, los agentes brindan acompañamiento y tareas de resguardo, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Dentro del operativo desplegado en el Oriente michoacano desde noviembre, los agentes mantienen un contacto cercano con los turistas que acuden a presenciar este fenómeno migratorio. Entre sus labores destaca el auxilio a los visitantes en los casi 700 escalones que conducen al santuario, donde se puede observar una de las cinco colonias de mariposas que hibernan en los bosques de oyamel.

El idioma no representa una barrera para la atención, ya que el personal cuenta con certificación en inglés. Gracias a esta capacitación, los agentes brindan orientación bilingüe y asistencia inmediata a visitantes extranjeros, garantizando una respuesta eficaz ante cualquier situación de emergencia.

De manera paralela, el agrupamiento realiza acciones de prevención del delito en las comunidades aledañas. Se tiene previsto que el operativo concluya durante la primera quincena de marzo, periodo en el que los ejemplares inician su vuelo de retorno hacia el norte del continente.