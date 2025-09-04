Tlalpujahua, Mich.- Jueves 04 de septiembre de 2025.- Un taxista fue encontrado asesinado al interior de un domicilio de la Tenencia de Francisco Reyes, ubicada en el municipio de Tlalpujahua. Autoridades policiales comentaron que se desconoce el móvil del homicidio.

El susodicho respondía al nombre de Arturo R., de 39 años de edad, quien yacía en la cama de una habitación perteneciente a un hogar localizado en la Avenida Lázaro Cárdenas.

Unas personas hicieron el macabro hallazgo durante el mediodía de este jueves y lo reportaron al número de emergencias 911. En el sitio se presentaron unos oficiales, quienes con apoyo de paramédicos confirmaron el deceso del individuo y delimitaron el perímetro.

El caso fue alertado a la Fiscalía Regional, así que agentes y peritos criminalistas arribaron a la escena, iniciaron las investigaciones pertinentes y trasladaron el cadáver a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley.