Morelia, Michoacán, 4 de septiembre de 2025.- La capital michoacana celebra hoy uno de sus sabores más representativos: el Día del Gazpacho Moreliano, una fecha dedicada a este tradicional antojito de fruta que se ha convertido en símbolo de identidad para locales y atractivo imperdible para visitantes.

Imagen tomada de la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (Gobierno de México).

sta tradición gastronómica tiene décadas de historia en la capital michoacana, donde las gazpacherías forman parte del paisaje urbano y de la vida cotidiana. Más que un simple antojo, el gazpacho representa un punto de encuentro cultural, familiar y turístico, capaz de refrescar a cualquiera en cualquier época del año.

Durante este día, distintas gazpacherías y negocios locales ofrecen promociones, degustaciones y hasta descuentos especiales para honrar este platillo que distingue a Morelia a nivel nacional.

El Día del Gazpacho Moreliano no solo celebra el sabor de esta delicia, sino también el ingenio y la tradición de quienes han mantenido viva esta receta que ya forma parte del patrimonio gastronómico de Michoacán.