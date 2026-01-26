Morelia, Michoacán; 26 de enero de 2026.- El gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris), continúa fortaleciendo la participación ciudadana en la prevención de la violencia, al incorporar unidades de TaxiMich a la estrategia de Puntos Naranjas Móviles.

En esta primera etapa se realizó la instalación oficial de 10 unidades como Puntos Naranjas Móviles, las cuales cuentan con una base en Plaza Punto Ventura, un espacio que ya funcionaba como Punto Naranja fijo.

Es importante recordar que el exitoso programa de Puntos Naranja establece sitios ciudadanos seguros con personal capacitado, a los que mujeres, adolescentes y niñas pueden acercarse en caso de sentirse en una situación de riesgo.

Con estas nuevas incorporaciones, Morelia alcanzó 400 Puntos Naranja distribuidos en la ciudad, consolidando una red comunitaria de apoyo cada vez más amplia y cercana a la ciudadanía.

Al respecto, la titular de Semmujeris, Nuria Gabriela Hernández Abarca, destacó el valor de esta suma desde una lógica de corresponsabilidad social. “Es una acción ciudadana que va de la mano con las autoridades, y la idea es sumar a más taxistas, que sean aliados y aliadas de las mujeres”, expresó.

Señaló que los Puntos Naranjas Móviles permiten ampliar la cobertura de atención en situaciones de riesgo, al convertir a las y los operadores del transporte público en primeros respondientes capacitados para brindar orientación, resguardo y canalización hacia las instancias correspondientes.

El Gobierno de Morelia reitera su compromiso de seguir impulsando políticas públicas con perspectiva de género, que fortalezcan la relación entre ciudadanía e instituciones y avancen hacia una Morelia más segura e incluyente para todas y todos.