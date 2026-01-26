Morelia, Michoacán, 26 de enero de 2026.- Michoacán alcanzó una proyección global sin precedentes en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026. Con el respaldo de la Federación, el estado potenció su presencia ante miles de asistentes en la 46 edición del encuentro turístico más importante de Iberoamérica, donde México participó por primera vez como país socio, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

En rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el titular de la política turística estatal detalló que durante el evento se lograron más de 100 reuniones de negocios con touroperadores de Europa, así como de países asiáticos como China y Japón, lo que permitirá fortalecer la llegada de visitantes internacionales al estado.

Además, explicó que en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la Federación y el estado sumaron esfuerzos para fortalecer la presencia de “el alma de México” mediante una intensa agenda de trabajo que incluyó reuniones estratégicas con especialistas y líderes del sector turístico, cultural y de negocios provenientes de Europa, Asia e Iberoamérica.

Entre los resultados obtenidos destaca la firma de un convenio de cooperación con Despegar. com para la promoción internacional del estado, así como una alianza estratégica con Viajes El Corte Inglés. Esta colaboración con la agencia líder en España, que cuenta con más de 700 oficinas, permitirá mantener una campaña de difusión permanente. Asimismo, se sumó el apoyo de la comunidad mexicana en Madrid para promover los destinos y experiencias que ofrece la entidad.

La delegación estatal estuvo integrada por organismos como la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán, AC., la Asociación de Agencias de Viajes Mexicana filial Michoacán, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Morelia, touroperadores, Pueblos Mágicos y la capital michoacana.

Juntos sumaron esfuerzos para lograr una proyección mundial que trascendió las instalaciones del Institución Ferial de Madrid. La esencia de Michoacán tomó el espacio público con activaciones en la Puerta de Alcalá, el estadio Santiago Bernabéu y la Plaza Mayor, lugares que se llenaron de color, música y tradición.