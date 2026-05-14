Morelia, Michoacán, 14 de mayo de 2026.- Los días 23 y 24 de mayo, Tacámbaro será sede de la tercera fecha del calendario nacional de ciclismo de montaña, un evento oficial avalado por la Unión Ciclista de México (UCMEX) y la Unión Ciclista Michoacana (UCMICH).

La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García, señaló que esta competencia reunirá a más de 420 atletas y aproximadamente mil 200 visitantes, lo que posicionará al estado como referente nacional para el turismo deportivo.

La competencia forma parte del calendario nacional oficial y otorgará puntos de clasificación para las y los ciclistas participantes. Se espera la presencia de exponentes de distintos estados del país, quienes podrían dejar una derrama económica cercana a un millón de pesos, confirmó José Trinidad Magallán, organizador del evento y dueño del equipo Magallán Racing Team.

Durante la competencia se desarrollarán las modalidades Cross Country Olímpico (XCO) y Cross Country Short Track (XCC), disciplinas que pondrán a prueba la resistencia, velocidad y habilidad técnica de las y los competidores sobre circuitos de montaña con obstáculos naturales, ascensos y descensos, agregó el presidente de la UCMICH, Valdemar Barajas Vicente.

Además de la actividad deportiva, las y los asistentes podrán disfrutar de la riqueza turística de Tacámbaro, como su gastronomía tradicional, paisajes montañosos, rutas ecoturísticas y la calidez de sus tradiciones locales. Las y los interesados pueden inscribirse a través de las redes sociales de Magallán Racing Team.

Las actividades arrancarán el sábado 23 de mayo con las competencias infantiles de Cross Country Olímpico (XCO), mientras que por la tarde se realizará el Cross Country Short Track (XCC) en las ramas femenil y varonil, informó el comisionado de Montaña de la UCMICH, Ramiro Guadalupe Venegas Castañeda.

Finalmente, los jóvenes ciclistas Iván Navarrete Moreno y Jared Spíndola Durán compartieron los beneficios que el ciclismo ha aportado a su salud y desarrollo deportivo tras estar en la escuela de ciclismo en Tacámbaro.

Para obtener más información sobre los costos y el proceso de inscripción, se encuentra disponible la página de Facebook: Magallán Racing Team.