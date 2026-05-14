Morelia, Michoacán a 14 de mayo de 2026. El desafío central de los procesos electorales judiciales es construir un nuevo equilibrio entre el principio democrático de elección popular con respecto de los principios técnicos de idoneidad y especialización, aseguró la Dra. Yurisha Andrade Morales, Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, durante su participación en la mesa 3 denominada “Reformas electorales, promoción personalizada y estándares para los próximos procesos” dentro del XI Encuentro de Autoridades Electorales de la Quinta Circunscripción Plurinominal.

En este encuentro que se desarrolla en el Estado de Colima, la Magistrada Andrade Morales hizo un analisis detallado de los precedentes jurisdiccionales que se identificaronen las resoluciones que se hicieron por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como fue la omisión legislativa como vía de control constitucional local, la tención entre principio de voto popular y los requisitos constitucionales de elegibilidad, y por último, la fragmentación competencial entre las Salas del Tribunal Electoral Federal para conocer las impugnaciones derivadas de las elecciones judiciales.

Destacó que con los procesos electorales judiciales se ha modificado el sistema electoral y de los procesos electorales con la elección popular de las personas juzgadoras que integran el Poder Judicial de la Federación, la armonización normativa y constitucional de las 32 entidades federativas, el resideño de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y establecimiento de plazos máximos de asuntos diferenciados por los juzgados y tribunales.

En esta mesa participaron el presidente consejero del Instituto Electoral de Michoacán, Mtro. Ignacio Hurtado Gómez; el consejero electoral del IEM, Mtro. Juan Adolfo Montiel Hernández; y el Mtro. Daniel Dorantes Guerra, consejero del Instituto Electoral de Querétaro. El moderador fue Miguel Ángel Martínez Manzur, secretario general de acuerdos de la Sala Regional Toluca del TEPJF.

Finalmente, Andrade Morales puntualizó que las reformas electorales en México deben ser una oportunidad para fortalecer a las autoridades electorales existentes, antes que un ejercicio de sustitución de estructuras de los órganismos y tribunales electorales.