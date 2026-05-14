Morelia, Michoacán; 14 de mayo de 2026.- Como parte de la estrategia para fortalecer la proyección turística y el desarrollo económico de la capital michoacana, el Gobierno de Morelia que encabeza el alcalde Alfonso Martínez Alcázar se sumó a la iniciativa “La Gran Escapada”, impulsada por Canaco Servytur Morelia, con el objetivo de incentivar el turismo, promover el consumo local y posicionar a la ciudad como un destino competitivo a nivel nacional.

Funcionarios públicos y representantes del sector empresarial refrendaron el compromiso de trabajar de manera coordinada para generar acciones que fortalezcan la actividad turística y amplíen las oportunidades para las empresas locales.

La secretaria de Turismo de Morelia (Sectur Morelia), Thelma Aquique Arrieta, destacó que esta alianza permite fortalecer la promoción de la ciudad y generar una mayor proyección para el sector turístico local.

“Desde el Gobierno de Morelia seguimos impulsando estrategias que fortalezcan la oferta turística y permitan proyectar a nuestra ciudad en nuevos escenarios de promoción y consumo. La suma de esfuerzos con Canaco Servytur es fundamental para seguir generando oportunidades para el sector y consolidar a Morelia como uno de los destinos más atractivos del país”, señaló.

“La Gran Escapada” contempla acciones coordinadas entre autoridades y empresarios, orientadas a promover experiencias turísticas, así como a incentivar la visita de turistas, y fomentar que las y los morelianos disfruten de la oferta local.

Como parte de esta estrategia, del 18 al 20 de junio los prestadores de servicios turísticos podrán ofertar sus productos y servicios considerando que cuenten con el Registro Nacional de Turismo (RNT), a fin de garantizar servicios confiables, de calidad y en cumplimiento con la normatividad vigente. Durante ese periodo señalado, las personas podrán adquirir promociones y servicios turísticos con vigencia durante distintas temporadas del año.

Aquique Arrieta adelantó que esta estrategia permitirá dar mayor visibilidad a las empresas del sector turístico y ampliar las expectativas de consumo, particularmente ante el contexto de la temporada mundialista, que representa una oportunidad importante para la promoción de Morelia.

El Gobierno de Morelia refrenda así su compromiso de trabajar de manera cercana con el sector empresarial para impulsar políticas públicas que fortalezcan la economía local, promuevan el desarrollo sostenible y consoliden a Morelia como uno de los principales destinos turísticos del país.