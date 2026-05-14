Morelia, Michoacán, a 14 de mayo de 2026.- Este próximo lunes, las y los nicolaitas regresarán a las actividades académicas en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), luego de que concluyera la huelga que mantenía el Sindicato de Empleados, tras llegar a un acuerdo con las autoridades de la casa de estudios.

La administración de la rectora Yarabí Ávila González, refrenda que lo más importante para la institución es el bienestar de su comunidad, por lo que durante este periodo se privilegió el diálogo, la apertura y se plantearon ofrecimientos de manera responsable en función de la viabilidad financiera de la Universidad.

La huelga concluyó una vez que el abogado General de la UMSNH, Jesús Alfonso Guerra Cruz y el representante del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM) acudieron al Juzgado Laboral de Morelia en donde signaron el convenio en materia laboral respecto a la revisión contractual y salarial 2026 con el gremio.

A la firma, también acudió el secretario general, Javier Cervantes Rodríguez y el tesorero de la casa de estudios, Enrique Eduardo Román García.

El presente Rectorado refrenda que el legado que se busca dejar es una Universidad fuerte, en crecimiento y lejos de la crisis económica en la que se encontraba cuando llegó la actual administración, y subraya la importancia de que las actividades académicas, deportivas y culturales regresen a la normalidad en bien de las y los alumnos, docentes y personal administrativo nicolaita.