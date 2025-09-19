Tacámbaro, Michoacán, 19 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita a disfrutar del Encuentro de Poetas y Narradores “José Rubén Romero”, que celebra su décima edición del 19 al 21 de septiembre en el corazón de Tacámbaro, con actividades presenciales y virtuales abiertas a todo público.

Durante tres días, escritoras y escritores de México, Argentina, Guatemala, Colombia, Estados Unidos y Uruguay compartirán lecturas, charlas, presentaciones de libros, talleres de escritura y propuestas artísticas en el Centro Histórico y el Museo Amalia Solórzano.

El eje central de esta edición será la antología “Raíces a una voz”, publicada cada año desde 2016. Esta entrega reúne textos de autoras y autores de seis países, con prólogo de la poeta Nadia López García y un texto conmemorativo del cronista Gustavo Ogarrio. La obra se edita bajo los sellos Cuarta República Editorial de Michoacán y Silla Vacía Editorial, y también estará disponible en versión sonora producida por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión.

El programa incluye una conferencia sobre la vida y obra de José Rubén Romero, la presentación musical “Música para estas raíces” a cargo de Rodrigo Guitarroamericano, además de mesas de lectura, encuentros creativos y presentaciones editoriales, todo con acceso gratuito.

La programación completa y las transmisiones en vivo podrán consultarse en las redes sociales de la Feria Intercultural del Libro de Tacámbaro (FiliT).