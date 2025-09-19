Pátzcuaro, Michoacán, 18 de septiembre de 2025.- El Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita presentará este viernes 19 de septiembre, a las 17:00 horas, el documental “El arte de ser pescador en Ihuatzio, Michoacán. Un oficio en peligro de extinción”, realizado por Jorge Ascencio Vargas. La proyección será con entrada libre, abierta a todo público.

El documental ofrece una mirada etnográfica a la comunidad de Ihuatzio, donde la pesca tradicional va más allá del simple acto de navegar en canoa. Se trata de un universo cultural que incluye redes y embarcaciones artesanales, vestimentas cargadas de identidad, una cosmovisión que reconoce al lago como un ser vivo y ritualidades que honran a San Pedro, su santo patrono.

A través de relatos, imágenes y celebraciones comunitarias, la obra recupera la memoria viva de la pesca en el lago de Pátzcuaro. Expone su mito fundacional, las técnicas de elaboración y uso de las redes, así como la profunda relación espiritual que los pobladores mantienen con el agua. También resalta la importancia económica y cultural de este oficio, al tiempo que visibiliza los retos ambientales y generacionales que ponen en riesgo su continuidad.

La propuesta surge de la preocupación por la pérdida de la tradición oral en las comunidades purhépecha y de la necesidad de preservar oficios ancestrales que hoy se encuentran amenazados. Con ello, se busca reforzar la transmisión de saberes que históricamente han pasado de abuelos a nietos y que ahora corren el riesgo de extinguirse.

Con entrevistas, registros audiovisuales y un enfoque sensible, Jorge Ascencio Vargas convierte este proyecto en un espacio de encuentro entre la palabra, la memoria y la imagen. Su objetivo es contribuir a que la cultura purhépecha permanezca viva, fortaleciendo las raíces que identifican a Michoacán y proyectándolas hacia el futuro.