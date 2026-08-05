Morelia, Michoacán; 05 de agosto de 2026.- Como parte de las Jornadas Municipales de Reforestación 2026, el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad (Semas), realizó una jornada de reforestación en la Tenencia de Tiripetío, junto con los habitantes de la comunidad, para fortalecer los ecosistemas del municipio.

Durante la jornada, se plantaron 800 ejemplares de 3 especies nativas que favorecen la recuperación de la cobertura forestal, ayudan a conservar el suelo, mejorar la infiltración de agua y brindar refugio a la biodiversidad. Estas especies son: pino michoacano, pino greggii y pino pseudostrobus.

La titular de Semas, María Guadalupe Díaz Chagolla, destacó que cada jornada representa una oportunidad para fortalecer la participación ciudadana en el cuidado del entorno: “Cada árbol que plantamos contribuye a proteger nuestros recursos naturales y demuestra que, cuando sociedad y gobierno trabajan juntos, construimos un municipio más fuerte y resiliente”.

Las Jornadas Municipales de Reforestación 2026 continuarán en distintos puntos del municipio, por lo que el Gobierno de Morelia invita a la ciudadanía a sumarse a las próximas actividades y contribuir al cuidado de los bosques y las áreas naturales, consolidando a Morelia como el mejor lugar para vivir.