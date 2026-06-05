Morelia, Mich.- Jueves 4 de junio de 2026.- Un peatón fue ultimado de al menos dos balazos en la cabeza, esto en la colonia El Realito, ubicada al norte de Morelia, informaron autoridades policiales. De acuerdo con datos preliminares, dos sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon al susodicho y posteriormente huyeron del lugar.

El hecho de violencia se registró durante la noche de este jueves sobre la calle Soldaderas Republicanas, y vecinos reportaron la situación al número de emergencias 911.

Después acudieron patrulleros municipales y paramédicos, quienes confirmaron el fallecimiento del masculino y delimitaron el perímetro para evitar la contaminación de indicios.

Según las fuentes, el interfecto permanece en calidad de desconocido. Él tenía entre 24 y 35 años de edad, era de piel blanca y complexión media; además, vestía sudadera verde con camuflaje pixeleado, así como chamarra negra, cachucha negra y pantalón de mezclilla azul.

Los oficiales solicitaron la intervención de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), cuyos elementos arribaron al sitio, iniciaron las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.