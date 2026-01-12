Tepalcatepec, Mich.- 12 de enero de 2026.- El Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR) en su Fiscalía Federal en Michoacán inició carpetas de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables de un delito cometido en materia de obstrucción de servicio públicos.

De acuerdo con la indagatoria, el apoderado legal de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) interpuso denuncia ante el agente del Ministerio Público de la Federación, derivado de la visita de inspección realizada a una estación de gasolina localizada en el municipio de Tepalcatepec.

A la citada estación arribaron sujetos quienes, bajo amenazas, obstaculizaron e impidieron a inspectores de PROFECO, realizar dicho procedimiento, por lo que los inspectores interpusieron la denuncia ante la FGR en la entidad.

La Fiscalía Federal en el estado de Michoacán, continúa con la integración de la indagatoria para, en su momento, obtener los datos de prueba necesarios en contra de quien o quienes resulten responsables del delito que se contraen en la Carpeta de Investigación.

La Fiscalía Federal en Michoacán a través de El Centro de Denuncia y Atención Ciudadana (CEDAC) de la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad es un mecanismo de atención ciudadana y vínculo con las diferentes unidades administrativas que conforman la FGR y pone a disposición de la ciudadanía su correo electrónico de denuncia vua,michoacan@fgr.org.mx y teléfono 4433225920 y 4433225936.