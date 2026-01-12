Morelia, Mich.- Lunes 12 de enero de 2026.- La mañana de este lunes se registró la volcadura de un vehículo en la colonia Chapultepec Sur, ubicada en la ciudad de Morelia, incidente que dejó daños materiales, informaron fuentes cercanas al tema.

El percance ocurrió sobre la calle Juan de la Barrera, entre Batalla de Casa Mata y el Boulevard García de León, y fue reportado al número de emergencias por varios vecinos.

Luego arribaron patrulleros municipales, quienes abanderaron el incidente, además auxiliaron a los ocupantes del automotor y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Por último, una grúa retiró la unidad siniestrada.