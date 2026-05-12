Morelia, Mich.- Martes 12 de mayo de 2026.- Una pareja que viajaba a bordo de una Ford EcoSport color rojo con blanco presuntamente fue privada de la libertad por sujetos armados en la colonia Santiaguito, ubicada en la zona norte de la ciudad de Morelia, informaron fuentes allegadas al tema. La Fiscalía General del Estado (FGE) ya investiga el caso.

El hecho se registró durante la tarde de este martes en el cruce de las calles Pico de Tancítaro y Sierra de Nahuatzen. Trascendió de manera extraoficial que una camioneta blanca les cerró el paso a las víctimas; acto seguido, sus tripulantes las bajaron y se las llevaron por la fuerza con rumbo incierto.

Al enterarse de la situación, acudieron patrulleros municipales y estatales, quienes únicamente encontraron la citada EcoSport sin ocupantes, la cual tiene placas PFR269Z. Los oficiales delimitaron el perímetro y avisaron a la FGE.

Posteriormente arribaron agentes ministeriales y peritos criminalistas, quienes iniciaron las averiguaciones correspondientes, procesaron la escena y, con apoyo de una grúa, aseguraron el vehículo para retirarlo a un corralón.

La Fiscalía continúa con las diligencias del caso para esclarecer lo ocurrido.

AGENCIA RED 113