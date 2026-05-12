Uruapan, Michoacán, 12 de mayo de 2026.- La coordinación entre autoridades estatales y municipales permitió que el incendio registrado la madrugada de este martes en el relleno sanitario de Uruapan fuera controlado en tiempo récord. Alejandro Méndez López, titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Secma), destacó que esta pronta intervención evitó afectaciones mayores a la salud pública y al entorno natural.

#Video | Controlan en tiempo récord incendio en el relleno sanitario de #Uruapan 🔥 pic.twitter.com/iEJZ70xUu9 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) May 13, 2026

El secretario resaltó que el fuego fue controlado en tan solo cuatro horas, limitando la afectación a una superficie de 500 metros cuadrados. Este logro fue posible gracias al protocolo de atención a incendios en vertederos, ejecutado por un esfuerzo conjunto entre Vida Ecológica del Cupatitzio, la Secretaría de Servicios Públicos y Protección Civil estatal y municipal, así como las brigadas antiincendios del Ejido Jucutacato “Venados”, y “Delfines”, la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Uruapan y la Dirección de Parques y Jardines.

El funcionario contrastó este resultado con el siniestro de 2019 en el mismo recinto, el cual tomó ocho horas controlar y afectó dos hectáreas. Asimismo, refirió que no se registraban incendios en el sitio desde 2020, lo que evidencia la mejora en el manejo y mantenimiento del lugar durante los últimos años.

Por ello, el titular de la Secma enfatizó que la atención de este siniestro refleja la importancia de que los ayuntamientos mantengan actualizados sus protocolos de incendios y fortalezcan los esquemas de coordinación interinstitucional.