Epitacio Huerta, Michoacán, a 12 de mayo de 2026.- Con el objetivo de fomentar el interés por la ciencia y acercar el conocimiento a las nuevas generaciones, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) mantiene activa su participación en la gira de Ferias Científicas que se desarrollan en distintos municipios del estado, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Este martes, personal de la Coordinación de la Investigación Cientìfica (CIC) de la casa de estudios visitó el municipio de Epitacio Huerta, en donde desplegó diversas actividades y dinámicas interactivas en las que participaron niñas, niños, jóvenes y población en general.

La jefa del Departamento de Comunicación de la Ciencia de la UMSNH, Nandini Barbosa Cendejas, apuntó que durante esta jornada, se impartieron los talleres de “Polinizadores” y “Jugando con neuronas”, y se promocionó a revista nicolaita Saber Más, entre otras actividades.

Como parte de esta estrategia de acercamiento de la ciencia a las comunidades, durante las próximas semanas continuará la gira por el interior del estado, sumando más municipios a los ya visitados, entre los que se encuentran Lagunillas, Sahuayo, Salvador Escalante y Epitacio Huerta.

Cabe señalar que la próxima semana las Ferias Científicas llegarán a Copándaro y Jacona, el viernes 22 de mayo y el martes 26 de mayo, respectivamente.