Morelia, Michoacán, a 12 de mayo de 2026.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, presentó la aplicación “Comunidad Naranja”, una herramienta tecnológica que fortalece la estrategia comunidad punto naranja para garantizar la seguridad y protección de las mujeres en el municipio.

La nueva app integra geolocalización, alertas inmediatas y respuesta rápida, acercando a la ciudadanía la red de puntos seguros ya existente. Durante el evento, el alcalde estuvo acompañado por la síndica, Susan Melissa Vásquez Pérez, y funcionarios municipales, quienes destacaron que esta innovación representa un avance concreto en la prevención y atención de la violencia de género, permitiendo a las mujeres sentirse más seguras en el territorio moreliano.

Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris), explicó que la aplicación complementa la estrategia territorial que atiende a diversos sectores, incluyendo puntos móviles y atención especializada para mujeres sordas. “Esta herramienta permitirá prevenir desapariciones, brindar apoyo a mujeres desplazadas y construir entornos más seguros para mujeres y niñas, integrando tecnología, prevención y trabajo comunitario”, señaló.

Por su parte, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, José Pablo Alarcón Olmedo, informó que, gracias a la estrategia Punto Naranja, ya se han atendido más de 400 casos. Destacó que la app cuenta con un enlace directo al C4 con tan solo dos clics, lo que permitirá una respuesta más ágil y efectiva ante situaciones de riesgo.

Entre las principales funciones de la aplicación “Comunidad Naranja” se encuentran: Activación de alertas en dos clics; Compartir ubicación en tiempo real; Seguimiento de movimiento tras la activación de la alerta; Vinculación directa con el C4 para atención inmediata; y Plataforma especializada para alertas de género.

Juan José Tena García, encargado de la dirección General de la Agencia de Ciudad Inteligente y Transformación Digital, detalló que la aplicación opera en tiempo real con un esquema de atención prioritaria, y forma parte de la digitalización de los servicios públicos para acercar el gobierno a la ciudadanía.

En representación de la Colectiva ISHUKA, Silke de la Parra resaltó la importancia de compartir las buenas prácticas municipales e invitó a la ciudadanía a sumarse a este proyecto, el cual materializa soluciones construidas desde la base social.

La estrategia “Comunidad Punto Naranja” está integrada por establecimientos, instituciones y espacios seguros que brindan apoyo y acompañamiento a mujeres en situación de violencia o riesgo. Con la incorporación de la app “Comunidad Naranja”, el Gobierno de Morelia continúa impulsando herramientas innovadoras que fortalecen la prevención, atención y respuesta ante las violencias contra las mujeres y niñas.