Morelia, Michoacán, 12 de mayo del 2026.- El director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, visitó el Colegio Misión Montessori como parte del programa “Guardianes del Agua”, una iniciativa que busca fomentar entre las niñas y niños la importancia del cuidado del recurso hídrico mediante actividades dinámicas y educativas.

Al respecto, Adolfo Torres destacó que enseñar desde temprana edad el valor del agua es fundamental para construir una ciudadanía más consciente y responsable con el medio ambiente.

“Sembrar en las nuevas generaciones el respeto y cuidado del agua es una tarea indispensable, porque son ellas y ellos quienes tendrán en sus manos el futuro de este recurso vital”, expresó.

Asimismo, el director del Ooapas señaló que el programa “Guardianes del Agua” ha tenido una respuesta muy positiva por parte de docentes y guías educativos, quienes reconocen la importancia de acercar este tipo de conocimientos a las infancias de una manera amigable y divertida.

Estas acciones forman parte del trabajo coordinado que impulsa el Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, con el objetivo de fortalecer la cultura del cuidado del agua y generar conciencia desde todos los sectores de la sociedad.