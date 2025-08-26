Morelia, Mich.- Martes 26 de agosto de 2025.- Tras una acalorada discusión, un sujeto con martillo en mano golpeó a su madre en la cabeza y le quitó la vida, hecho que ocurrió al interior de un domicilio de la colonia moreliana Jardines de Cuitzillo, en la zona de la Tenencia Morelos, informaron autoridades policiales.

El caso sucedió la tarde de este martes en un inmueble de la calle Sábila. Se supo que el presunto responsable responde al nombre de Jesús, de 20 años de edad, quien fue detenido por familires y entregado a unos oficiales de Policía.

Los uniformados acordonaron el área y alertaron a la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) se encargaron de las averiguaciones respectivas junto con agentes de investigación del área de feminicidios.

Según las fuentes, la difunta respondía al nombre de María Inés, de aproximadamente 53 años de edad, quien yacía en la cochera del comentado hogar.

Al concluir con el procesamiento de la escena, los peritos criminalistas trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor, en tanto que el ahora indiciado fue puesto a disposición de la instancia competente.

