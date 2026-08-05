Morelia, Mich.- Miércoles 5 de agosto de 2026.- Elementos de la Guardia Civil (GC) de Seguridad Vial detuvieron al conductor de una camioneta señalado de agredir físicamente a una trabajadora de 27 años de edad que realizaba labores de abanderamiento en una zona de obras ubicada sobre la lateral del Paso Superior Ferroviario Independencia, en la ciudad de Morelia.

De acuerdo con fuentes allegadas al tema, el individuo, identificado como Rodrigo T., de 36 años, hizo caso omiso a las indicaciones de la empleada, quien le señaló que no podía avanzar debido a la inhabilitación temporal del carril lateral por trabajos de construcción.

La situación derivó en una discusión y posteriormente el sujeto presuntamente golpeó a la mujer en el rostro. La afectada sufrió una lesión a un costado del ojo izquierdo, por lo que recibió atención de paramédicos que acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios.

Por su parte, los agentes estatales de tránsito aseguraron al aparente responsable y lo pusieron a disposición de la autoridad competente, la cual determinará su situación jurídica.

RED 113