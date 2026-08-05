Morelia, Michoacán, 5 de agosto de 2026 . Este jueves 6 de agosto, en horario de 9:00 a 20:00 horas, estará abierto el registro de preselección para participar en el Primer Concurso de Oposición Abierto para ocupar el cargo de Secretaria o Secretario Proyectista de Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

El registro será gratuito y deberá realizarse a través del Portal de Alumnos de la Escuela Estatal de Formación Judicial en www.poderjudicialmichoacan.gob.mx en el apartado “Convocatorias Vigentes”.

El concurso tiene como objetivo incorporar a las personas que resulten aprobadas a la Reserva de concursantes para desempeñar esta categoría. Entre los requisitos se encuentra contar con título y cédula profesional de Licenciatura en Derecho, además de cumplir con las demás condiciones establecidas en la convocatoria, que se puede consultar completa aquí: https://bit.ly/4zda9yi

La primera etapa contempla un proceso de preselección que incluye la valoración de la formación académica, actualización profesional y un examen de conocimientos teóricos, que se aplicará de manera presencial el próximo 13 de agosto.

Las personas interesadas aún están a tiempo de participar y dar el primer paso para formar parte del Poder Judicial de Michoacán. El registro estará disponible únicamente este 6 de agosto, de 9:00 a 20:00 horas.

Conviene recordar que desde septiembre de 2025, la segunda instancia tiene una nueva conformación con 32 magistradas y magistrados que integran 8 Salas Colegiadas Civiles, con tres ponencias cada una, y 8 Salas Unitarias Penales en 7 regiones: Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan, La Piedad, Zamora y Zitácuaro.