Copándaro, Mich.- Domingo 24 de mayo de 2026.- Un hombre fue ultimado a balazos a la orilla de la autopista México-Guadalajara, justo a la altura de una gasolinera G500 ubicada en el municipio de Copándaro, informaron autoridades policiales.

El hecho de violencia se registró durante la mañana de este domingo en el referido sitio, en las inmediaciones de la población de Arúmbaro. Unas personas reportaron la situación al número de emergencias y solicitaron ayuda.

Al lugar acudieron patrulleros locales quienes, con apoyo de paramédicos, confirmaron el deceso del individuo, cuya identidad es desconocida, él tenía entre 30 y 35 años de edad; además, vestía sudadera negra y pantalón azul de mezclilla.

Trascendió de manera extraoficial que unos sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon a la víctima y posteriormente escaparon.

Los oficiales solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE). Después arribó la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), la cual inició las investigaciones respectivas y trasladó el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

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