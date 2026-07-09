Tzintzuntzan, Mich., a 09 de julio de 2026.- Desde la capital del Imperio P’urhépecha, Tzintzuntzan, el senador con licencia Raúl Morón Orozco, señaló que la historia de los pueblos originarios llama a las y los michoacanos a defender la soberanía nacional y respaldar de manera total a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Como parte sus responsabilidades como aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, el profesor encabezó una asamblea informativa en Tzintzuntzan, en donde contó con el arropo de simpatizantes de Morena y el Partido del Trabajo, así como liderazgos sociales y habitantes de la zona lacustre del Lago de Pátzcuaro.

Raúl Morón enfatizó que la defensa de la patria debe ser firme, lo cual demanda un pueblo unido y organizado. En ese sentido, convocó a la población a replicar el mensaje del avance de la Cuarta Transformación.

El profesor reconoció que en la reciente visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum, refrendó su cariño por la entidad, al fortalecer programas sociales de becas, vivienda y pensión para mujeres como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.