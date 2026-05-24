Ciudad de México, a 23 de mayo de 2026.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, emite recomendaciones para proteger la información personal y evitar fraudes digitales, en la campaña nacional de ventas en línea, denominada Hot Sale que se llevará a cabo del 25 de mayo al 2 de junio.

Con esta campaña se incrementan los movimientos y transacciones digitales en productos de belleza, cuidado personal, artículos tecnológicos y electrodomésticos. El aumento en la demanda y en el volumen de operaciones en línea convierten esta temporada en una oportunidad para que ciberdelincuentes intenten obtener ganancias mediante engaños, robo de información bancaria y suplantación de identidad.

Los ciberdelincuentes aprovechan el interés por acceder a promociones y el alto flujo de usuarios para engañar a las víctimas, a través de páginas falsas que imitan tiendas oficiales, perfiles fraudulentos en redes sociales, mensajes SMS o correos electrónicos con enlaces maliciosos, promociones inexistentes y supuestas ofertas con precios extremadamente bajos, además de solicitar pagos por transferencia directa, phishing, o utilizar códigos QR falsos para redirigir a sitios fraudulentos.

Con el propósito de evitar fraudes y garantizar compras seguras en línea, la SSPC emite las siguientes recomendaciones para fortalecer una navegación informada, responsable y preventiva:

• Verificar la autenticidad del sitio: Revisar cuidadosamente que la dirección web coincida exactamente con la página oficial de la empresa y que no presente errores ortográficos.

• Desconfiar de ofertas demasiado atractivas: Si un precio parece demasiado bueno para ser real, es importante tomar precauciones adicionales.

• Evitar enlaces sospechosos: No acceder a enlaces recibidos por mensajes, correos electrónicos o redes sociales sin previamente verificar su origen.

• Revisar la reputación del comercio: Consultar opiniones de otros usuarios, comentarios recientes y antecedentes de la tienda.

• Utilizar métodos de pago seguros: Preferir el uso de tarjetas digitales con clave temporal o mecanismos dinámicos de seguridad, ya que brindan una capa adicional de protección y reducen el riesgo de uso indebido de la información bancaria.

• Proteger la información personal: No compartir contraseñas, códigos de verificación o NIP

• Activar medidas de seguridad adicionales: Habilitar alertas bancarias y la autenticación en dos pasos para fortalecer la protección y monitoreo de las cuentas.

• Guardar comprobantes de compra: Conservar capturas de pantalla, correos y cualquier evidencia de la transacción.

Si se requiere orientación para presentar una denuncia o contactar a la Unidad de Policía Cibernética de la entidad, se puede consultar el directorio disponible en la Ciberguía, en la siguiente liga: https://www.gob.mx/sspc/documentos/ciberguia?idiom=es

La SSPC refrenda su compromiso para acompañar, proteger y fortalecer la seguridad digital de las personas consumidoras durante esta temporada de alto flujo comercial