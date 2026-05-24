Morelia, Michoacán, 24 de mayo de 2026.- El Teleférico de Uruapan se consolida como un pilar de la movilidad urbana en el municipio. Con un registro que ya supera los 18 mil usuarios diarios, este moderno sistema de transporte se posiciona como una alternativa ágil, rápida y segura para la población, operando de manera completamente ininterrumpida.

Así lo señaló el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, quien destacó el impacto positivo que esta obra de infraestructura ha tenido en la calidad de vida de las y los uruapenses.

“Este sistema de transporte no solo reduce los tiempos de traslado, sino que dignifica la movilidad de miles de familias, ofreciendo un viaje digno, moderno y con una vista inigualable de nuestra riqueza natural”, destacó el mandatario.

Ramírez Bedolla explicó que hoy en día, las y los habitantes de la región utilizan el teleférico de manera cotidiana para acudir a sus planteles educativos y centros de trabajo, realizar sus actividades diarias de forma puntual y económica, así como disfrutar de una experiencia turística única, al apreciar la belleza de la ciudad y el emblemático Parque Nacional Barranca del Cupatitzio desde las alturas.

Los registros de operación detallan que el sistema experimenta su hora pico entre las 17:00 y las 19:00 horas, intervalo en el que se concentra la mayor afluencia de pasajeros.