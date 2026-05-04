Morelia, Mich.- Domingo 03 de mayo de 2026.- Varias personas en estado de ebriedad realizaban una fiesta en la vía pública en la colonia Obrera, ubicada en Morelia. En determinado momento, uno de los presentes sacó una pistola, realizó disparos y lesionó a otro en un pie; posteriormente se dio a la fuga, indicaron fuentes allegadas al tema.

Lo anterior se registró durante la noche de este domingo sobre la calle Cecilio García, casi esquina con Primo Tapia. Al enterarse de la situación, unos oficiales y paramédicos acudieron al sitio, pero el herido ya había sido trasladado a un hospital privado cercano.

Hasta el momento, la identidad del ofendido es desconocida, al igual que la del responsable. A través de redes sociales se difundió la versión de que había un detenido, sin embargo, dicha información resultó ser falsa.

Los patrulleros restablecieron el orden en la referida dirección, y se espera que las instancias competentes investiguen el caso para esclarecerlo, ya que hasta ahora se desconoce si se trató de una agresión intencional.

AGENCIA RED 113