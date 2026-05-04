Morelia, Michoacán, 4 de mayo de 2026.- La Secretaría del Bienestar (Sedebi), a través de la Subdirección de Inclusión de Personas con Discapacidad, impulsa acciones integrales que promueven la participación activa de este sector y de sus familias en la vida social, económica y comunitaria, con el objetivo de fortalecer la inclusión y mejorar su calidad de vida.

Como parte de estas acciones, y en coordinación con el Gobierno de México, se implementa en el estado el programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente. A través de este, se otorga un apoyo económico de tres mil 300 pesos bimestrales, contribuyendo a mejorar su bienestar y fortalecer su autonomía.

Estas acciones contribuyen al fortalecimiento del bienestar económico, la integración social, la autonomía y la participación comunitaria, además de fomentar redes de apoyo solidarias. Al respecto, la titular de la Sedebi, Andrea Serna Hernández, subrayó que este programa forma parte de una política social con enfoque humanista que busca dignificar la vida de este sector: ”Cuando hay un respaldo económico, también hay condiciones para una vida más digna”, expresó.

“La pensión para personas con discapacidad no es un apoyo asistencial, es un derecho conquistado desde una visión de justicia social con la que se les garantiza, además de un ingreso económico, el acceso a derechos como la salud, la educación y la autonomía”, señaló la funcionaria, destacando que este apoyo representa un avance significativo en la consolidación de derechos sociales al promover condiciones de mayor equidad.

De manera complementaria, la Sedebi realiza mensualmente en dependencias y entidades estatales la mercadita “Talento sin Barreras”, espacio donde personas con discapacidad ofertan sus productos y servicios a trabajadores y ciudadanía en general, fortaleciendo su independencia económica y visibilizando sus capacidades.