Morelia, Michoacán, 22 de enero de 2026. “El nuevo Poder Judicial de Michoacán está trabajando con responsabilidad y visión de garantizar que la impartición de justicia sea pronta, profesional y a la altura de las exigencias de la sociedad. Asumimos con firmeza nuestra responsabilidad de fortalecer el Estado de derecho, en coordinación con los Poderes del Estado, respetando de manera irrestricta la autonomía e independencia judicial, lo que ha permitido avanzar en la consolidación del sistema penal acusatorio y oral”, afirmó el magistrado presidente Hugo Gama Coria.

Destacó que, desde el 15 de septiembre de 2025, se logró la transición de 20 personas juzgadoras en materia penal oral, quienes asumieron las cargas heredadas en los Centros de Justicia de Morelia, Zitácuaro, Uruapan, Zamora, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, La Piedad y Sahuayo, dando continuidad a la administración de justicia en un total de 7 mil 521 expedientes.

Precisó que en los últimos tres meses del año se registró el ingreso de 3 mil 270 asuntos y la conclusión de 2 mil 762; además, el profesionalismo de las juezas y jueces permitió el desahogo de 8 mil 37 audiencias, la emisión de 16 mil 584 acuerdos que derivaron en 104 mil 512 notificaciones, cifras que reflejan el ritmo sostenido de trabajo.

Gama Coria también resaltó indicadores comparativos en ese periodo: en las regiones de Zamora, La Piedad, Zitácuaro y Sahuayo se registró un incremento del 35% en la concesión de órdenes de aprehensión; en Uruapan, Zitácuaro, Apatzingán y Zamora del 38% en la autorización de órdenes de cateo; mientras que en Morelia, Lázaro Cárdenas, Apatzingán y Zitácuaro el aumento fue de 41% en la calificación de legalidad de controles de detención.

Asimismo, se incrementó en un 18.09% la vinculación a proceso de personas imputadas en las regiones de Zamora, Lázaro Cárdenas, Apatzingán y Zitácuaro, datos que reflejan el compromiso de las personas juzgadoras con la exigencia social y la consolidación del nuevo Poder Judicial de Michoacán.

“Estos resultados muestran que estamos avanzando con responsabilidad, profesionalismo y visión institucional, ejerciendo nuestra función con convicción y alto sentido de la responsabilidad, conscientes de que una justicia pronta, profesional y cercana a la ciudadanía es indispensable para contribuir a la paz en el estado” concluyó.