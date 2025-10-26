La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, emite recomendaciones para evitar ser víctima de fraudes en páginas que suplantan la identidad del Registro Público Vehicular (REPUVE).

Se ha detectado que los ciberdelincuentes utilizan páginas y perfiles falsos donde ofrecen servicios como inscripción vehicular, entrega de chips y regularización exprés, además, utilizan nombres similares a instituciones oficiales, logotipos y lenguaje técnico para generar confianza, son publicados en grupos de compraventa, también ofrecen trámites urgentes o entregas garantizadas en 24 horas.

Además del fraude económico, esta práctica puede exponer a las víctimas a otros ciberdelitos como robo de identidad, falsificación de documentos y venta de datos en mercados ilegales para otros fraudes.

Para evitar ser víctima del algún ciberdelito, la SSPC emite las siguientes recomendaciones:

• Verificar identidad de los sitios relacionados con trámites gubernamentales como el REPUVE, cerciorarse de que el link corresponda a dominios oficiales y no confiar en enlaces compartidos en redes sociales.

• Evitar compartir información personal a través de redes sociales, mensajería instantánea o páginas no verificadas. REPUVE no realiza tramites a través de redes sociales o sistemas de mensajería instantánea.

• Nunca realizar pagos fuera de los canales oficiales, a través de redes sociales, mensajería instantánea o páginas no verificadas. Los trámites ante REPUVE son gratuitos, sólo el proceso de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera tiene un costo de dos mil 500 pesos.

• No recurrir a intermediarios, los trámites deben hacerse exclusivamente en módulos oficiales o portales gubernamentales.

• No confiar en ofertas de trámites exprés o servicios garantizados que se difunden en grupos de compraventa o perfiles no institucionales.

Para conocer el estatus del registro o situación jurídica de un vehículo se puede consultar de forma completamente gratuita en la página, Consulta Ciudadana del REPUVE: https://www2.repuve.gob.mx:8443/ciudadania/

Si se requiere orientación para realizar una denuncia, llamar a la Unidad de Policía Cibernética de la entidad, es seguro y confidencial. Si no se conoce el número, en la Ciberguía se puede consultar el apartado directorio, a través de la liga: https://www.gob.mx/sspc/documentos/ciberguia?idiom=es

Con estas acciones, la SSPC refrenda su compromiso con la ciudadanía y evitar fraudes en páginas apócrifas.