Morelia, Michoacán, 26 de octubre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla adelantó que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), recibirá en 2026, un presupuesto de 4 mil 779 millones de pesos, lo que significa un incremento de 7.35 por ciento con relación al 2025.

El mandatario informó que dicho aumento representa 327 millones de pesos más para la Casa de Hidalgo y con ello, el cumplimiento al mandato constitucional de garantizar un presupuesto pleno equivalente al 4.5 por ciento del presupuesto total del estado.

Lo anterior, se sumará a los ingresos propios que cada año tiene la Universidad Michoacana y que se calculan en alrededor de 400 millones de pesos o más por distintos conceptos.

Ramírez Bedolla destacó el compromiso de su administración con la institución y la comunidad nicolaita al ser un bastión importante para la formación de estudiantes y para el desarrollo de Michoacán.

A lo que reiteró el respaldo para la UMSNH sin disminuir su presupuesto y con la firme convicción de avanzar para que la institución continúe fortalecida y crezca científica y académicamente.