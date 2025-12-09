Morelia, Michoacán, 9 de diciembre de 2025.- Como resultado de las acciones derivadas del Plan Paricutín, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), de la Defensa Nacional (Defensa), y de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (Seguridad), aseguraron en los últimos días a 16 personas, un arma, siete vehículos robados y 48 dosis de drogas, en distintos hechos ocurridos al interior de la entidad.

Los hechos ocurrieron en los municipios de Morelia, Uruapan, Zamora, Apatzingán, Jacona, Buenavista, Indaparapeo, Álvaro Obregón, Lagunillas, Santa Ana Maya y Tanhuato, donde los agentes de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano, Seguridad y Guardia Nacional obtuvieron los mencionados resultados producto del incremento a las labores de vigilancia y operatividad.

En total se aseguraron a 16 personas, y fueron recuperados siete vehículos con reporte de robo, así como un arma corta y 48 envoltorios con diferentes enervantes, mismos que fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

En seguimiento a estas tareas, los efectivos de la SSP y las autoridades de los tres órdenes de gobierno refuerzan los trabajos preventivos en la entidad, con el objetivo de garantizar el orden público, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.