Apatzingán, Michoacán, 20 de febrero de 2026.-* Como parte del reforzamiento del Plan Paricutín en Apatzingán, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) detuvieron a un hombre en posesión de cuatro fusiles, 714 cartuchos útiles, 29 cargadores, chalecos tácticos y un vehículo con reporte de robo.

Al llevar a cabo patrullajes para la disuasión del delito en un tramo carretero a la altura de la localidad de Acahuato, los agentes de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano efectuaron el aseguramiento.

El detenido circulaba a bordo de una camioneta Jeep con reporte de robo. En el interior del vehículo, se encontraron tres armas de fuego calibre 7.62×39 y otra más calibre 5.56×45 mm, así como cargadores, cartuchos útiles y equipo táctico con insignias alusivas a una célula delictiva.

Lo decomisado y el indiciado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para realizar las investigaciones pertinentes. La SSP mantiene acciones coordinadas y firmes para garantizar entornos de paz.