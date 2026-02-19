Zamora, Mich.- 19 de febrero de 2026.- Una intensa movilización por parte de los Bomberos de Protección Civil Municipal y Rescate, se desató para controlar un incendio de llantas en las inmediaciones de la colonia Ejidal Sur de Zamora.

Aproximadamente a las 20:20 horas de este jueves, algunos vecinos se percataron de las fuertes llamaradas a espaldas de la llantera denominada “La Loca”, por lo que de inmediato pidieron ayuda al 911.

Mientras llegaban los bomberos, el propietario del citado negocio con el apoyo de otras personas trataron de controlar el fuego, pero este rápidamente se propagó hacia dentro del inmueble.

A la calle Justo Sierra casi esquina con Juárez llegaron los vulcanos, quienes empezaron a combatir el siniestro con chorros de agua a presión, mientras elementos de la Guardia Nacional y Policía Municipal resguardaron el sitio.

Tras varios minutos de arduo trabajo, la quemazón fue sofocada y por fortuna no se reportaron personas afectadas, unicamente daños materiales.