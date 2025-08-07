Morelia, Michoacán, 7 de agosto de 2025.- Con el objetivo de mantener a la vanguardia el actuar laboral de los agentes de la Guardia Civil, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), alistan una serie de capacitaciones encaminadas a fortalecer la profesionalización del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos.

Luego de sostener una reunión, el titular de la SSP, Juan Carlos Oseguera Cortés y representantes del FBI, acordaron establecer una serie de acciones, entre ellas el intercambio de información y de capacitaciones, en técnicas y uso de herramientas para los elementos de la corporación de seguridad estatal, con la finalidad de inhibir las amenazas derivadas de objetos con componentes explosivos improvisados.

“Para nosotros es importante el trabajo coordinado con las agencias de Estados Unidos, estamos interesados en que nuestros agentes se sigan profesionalizando y refuercen sus conocimientos teóricos para aplicarlos en campo, lo que nos permite avanzar en el combate y aseguramiento de explosivos”, comentó Oseguera Cortés.

Es de recordar que, el Gobierno estatal a través de la SSP invirtió cerca de 8 millones de pesos en la adquisición de herramientas y equipo de última tecnología para fortalecer las capacidades del agrupamiento de explosivos, para evitar toda actividad que represente un riesgo a las y los michoacanos.