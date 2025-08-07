El dirigente estatal de Morena, Jesús Mora González, expresó su respaldo a la iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerarla un avance firme hacia una democracia más representativa, austera y cercana a la ciudadanía. La propuesta contempla dos ejes clave: la elección por voto popular de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y la eliminación de las diputaciones y senadurías plurinominales.

Mora González subrayó que la elección directa de los 11 consejeros del INE pondría fin al sistema de cuotas entre partidos, permitiendo que la ciudadanía decida a los árbitros electorales de manera transparente. “Se trata de romper con la lógica de cuates y cuotas, y apostar por un órgano electoral más legítimo e independiente”, afirmó.

Respecto a la eliminación de plurinominales, la reforma busca suprimir 200 curules en la Cámara de Diputados y los escaños de este tipo en el Senado, sustituyéndolos por un modelo que garantice representación a las segundas fuerzas políticas. Esto, según Mora, fortalecerá la pluralidad y reducirá los costos del aparato legislativo, sin debilitar la calidad de la democracia. “La presidenta ha sido clara: se puede hacer más con menos”, destacó.

Finalmente, Mora González recalcó que esta reforma no será impuesta, sino construida desde el consenso. Se abrirá un proceso nacional de consulta, donde participarán especialistas, ciudadanos, oposición y consejeros del INE. “Queremos una reforma que emane del pueblo y que fortalezca nuestras instituciones. No más privilegios ni derroches, sino una democracia al servicio de la gente”, concluyó.