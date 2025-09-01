Lázaro Cárdenas, Michoacán, 1 de septiembre de 2025.- En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado (FGE), reforzó las acciones de prevención contra este delito.

Como parte de esta estrategia se instalaron módulos de atención ciudadana y se distribuyó material informativo con recomendaciones de autocuidado y mecanismos de denuncia. Las actividades se realizaron en puntos estratégicos como el Palacio Municipal, plaza Las Américas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el mercado municipal Cuauhtémoc, y en las tenencias de Playa Azul y Guacamayas.

Gracias a esta labor, más de 5 mil personas fueron informadas sobre la importancia de adoptar una cultura de autocuidado. También se les explicó el importante papel del uso de la línea de emergencias 089 como una herramienta eficaz para denunciar de forma anónima.

Además, se llevaron a cabo reuniones con cámaras de comercio y organizaciones civiles para fortalecer la colaboración y diseñar estrategias que reduzcan la incidencia delictiva en esta región.