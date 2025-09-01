Morelia, Mich.- Lunes 01 de septiembre de 2025.– Una camioneta terminó volcada tras chocar primero chocar contra la base de un poste metálico que sostiene cámaras de vigilancia del C5 y consecutivamente estrellarse contra un árbol del camellón central del Libramiento Poniente de Morelia, informaron autoridades policiales.

De acuerdo con las fuentes, el conductor del mencionado vehículo sufrió algunas contusiones, afortunadamente no de gravedad, él fue atendido por unos paramédicos y no requirió traslado hospitalario.

El citado accidente se registró durante el mediodía de este lunes a la altura de la colonia Manantiales, en el sentido de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) hacia el Distribuidor Vial Salida a Quiroga.

Se apreció que la unidad siniestrada es de la marca Ford Escape, color blanco, con matrícula UDC50127, la cual quedó destrozada de la parte frontal. Unos oficiales de la Guardia Civil de Seguridad Vial abanderaron el incidente y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

En las labores de ayuda participaron también los elementos de Bomberos Morelia. Asimismo, una grúa retiró el automotor perjudicado y lo llevó a un corralón.